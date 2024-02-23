Muş'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlar kurtarıldı

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalanlar kurtarıldı.

Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri, yolu açarak mahsur kalan vatandaşların araçlarıyla yola devam etmesini sağladı.

İş makinesi operatörü Bülent Turan, "Kardan dolayı yolda kalan araçlar için çalışma başlattık. Yolu açarak araçların geçmesini sağladık. Bölgede çalışmalarımız sürecek." dedi.