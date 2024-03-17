Üye Girişi
Haberler

Muş'ta Ramazan Dolayısıyla İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı Yapıldı

Güncelleme:

Muş'ta Umut Kervanı Derneği tarafından 'Ramazan Umut Olsun' sloganıyla hazırlanan yardım paketleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Dernek Başkanı Mustafa Şakar, yapılan yardımların devam edeceğini ve tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Muş'ta ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

Umut Kervanı Derneğince "Ramazan Umut Olsun" sloganıyla hazırlanan yardım paketleri, kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Şakar, gazetecilere, daha önce ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini ve ramazan dolayısıyla da yardım yaptıklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Şakar, şunları kaydetti:

"Ocak ve şubatta ihtiyaç sahibi ailelere 352 bin lira destekte bulunduk. Ramazanın başlamasıyla çalışmalarımızı artırdık. Hayırseverlerimizin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırma gayretindeyiz. Yardımlarımız devam edecek. Tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Hayırseverlerimizden daha çok destek bekliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Muş Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli? Ahmet Hulusi Altunkalem kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çeltik Belediye Başkan adayı Ahmet Hulusi Altunkalem kaç yaşında, nereli? Yavuz Demirörs kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Bozkır Belediye Başkan adayı Yavuz Demirörs kaç yaşında, nereli? Hüseyin Muşmal kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Beyşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Muşmal kaç yaşında, nereli? Fatih Orhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Altınekin Belediye Başkan adayı Fatih Orhan kaç yaşında, nereli? Caner Özdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Akşehir Belediye Başkan adayı Caner Özdemir kaç yaşında, nereli? Ramazan Soycak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Akören Belediye Başkan adayı Ramazan Soycak kaç yaşında, nereli? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title