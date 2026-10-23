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Murzioğlu, Samsun TSO başkanlığına yeniden seçildi, mazbatasını Altun'dan aldı

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Murzioğlu, Samsun TSO başkanlığına yeniden seçildi, mazbatasını Altun'dan aldı
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Samsun TSO Başkanlığına yeniden seçilen Salih Zeki Murzioğlu mazbatasını Birol Altun'dan aldı. Murzioğlu, yeni dönemde Samsun'un ekonomik potansiyelini geliştirmek ve iş dünyasına katkı sağlamak için çalışacaklarını belirterek kendisine güvenen üyelere teşekkür etti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Salih Zeki Murzioğlu, mazbatasını aldı.

Samsun TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Murzioğlu'na mazbatası, Samsun 7. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi ve Canik İlçe Seçim Kurulu Başkanı Birol Altun tarafından verildi.

Murzioğlu, seçim sürecinin odanın kimliğine ve tarihine yakışır hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, kendisine yeniden güven duyan üyelere teşekkür etti.

Seçimlerin sağlıklı şekilde tamamlanmasında emeği geçen Canik İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, oda üyelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Murzioğlu, yeni dönemde de Samsun'un ekonomik potansiyelini geliştirmek ve iş dünyasına katkı sağlamak için çalışacaklarını kaydetti.

Hakim Altun da Murzioğlu nezdinde Samsun TSO'nun seçilen tüm organlarına yeni dönemde başarılı çalışmalar diledi.

Kaynak: AA
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