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Murat Kurum, İstanbul'un geleceğini anlattı

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik çile olmaktan çıkacak. Size söz veriyoruz, biz İstanbul'umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz, milletimizin her anında hep yanında olacağız." dedi.

Kurum, Esenyurt Nene Hatun Kültür Merkezi'ndeki "Kanaat Önderleri, STK Temsilcileri ve Muhtarlar ile Sahur Programı"nda yaptığı konuşmada, kendilerinde, devlet geleneğinde istişarenin çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

İstanbul'a istişare geleneğine uygun bir şekilde ortak akılla hizmet edeceklerini belirten Kurum, "Bu amaçla siz değerli muhtarlarımızla, STK temsilcileriyle, kanaat önderlerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Mahallelerimizin sıkıntılarına, vatandaşlarımıza derman olmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Kurum, 22 yıldır 81 ilde binlerce eser yaptıklarını vurgulayarak, "Bizler gönüllerimizi güçlü Türkiye hedefiyle birleştirdiğimiz günden beri sadece milletimiz için, milletimizin istikbali için gece gündüz çalıştık. Şimdi de milletimiz için ürettiğimiz eserlerin çok daha güzellerini bu aziz şehirde yapmak istiyoruz ve 'Yeniden İstanbul ', 'Sadece İstanbul' diyoruz. Bu gaye ile ellerimizi ve gönüllerimizi bir kez daha buluşturmak istiyoruz. İnanıyorum ki, 1 Nisan'dan sonra yine birlik ve beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle İstanbul'umuzu yeniden sizlerle birlikte yöneteceğiz, eserlerimizle donatacağız, bunu buradaki güzel insanlarımızla hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Hayallerini gerçekleştirecekleri kutlu güne sayılı günler kaldığının altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Biz biliyoruz ki ancak samimi hayaller muradına kavuşur. Şimdi bu kardeşinizin, Murat Kurum'un da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki hiçbir evimizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik çile olmaktan çıkacak. Size söz veriyoruz, biz İstanbul'umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz, milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Bu söz eser adamlarının sözüdür. Bu söz sağlam adamların sözüdür, bu söz 81 ile gitmiş, eser yapmış Murat Kurum sözüdür. 3 günümüz kaldı. Buradan İstanbul'umuzun güzel insanlarına sesleniyorum. 31 Mart'ta gelin, gerçek belediyecilikten, İstanbul'un geleceğinden, sağlam İstanbul'dan yana olun."

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Cumhur İttifakı'nın Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü, bazı milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Kurum İstanbul İstanbul Politika Güncel Haberler

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