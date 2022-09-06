Murat Bakan: Egm, Polisin Hak, Hukuk Mücadelesine Destek Olduğum İçin Hakkımda Suç Duyurusunda Bulunmuş. Benim İçin Şereftir, Onurdur.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Görevini yapan polise ‘şerefsiz’ diyen AKP milletvekiline sesi çıkmayan EGM, polisin hak, hukuk, adalet mücadelesine destek olduğum için hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Benim için şereftir, onurdur. Bir adım geri atmam” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Görevini yapan polise 'şerefsiz' diyen AKP milletvekiline sesi çıkmayan EGM, polisin hak, hukuk, adalet mücadelesine destek olduğum için hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Benim için şereftir, onurdur. Bir adım geri atmam" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bugün yaptığı yazılı açıklamada, maaş promosyonlarının artırılmasını isteyen polislere sosyal medyada destek veren Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bunacağını duyurdu. EGM'nin açıklamasında, "Sayısız kez açıklama yapmamıza rağmen polisimizin maaş promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Murat Bakan da "Görevini yapan polise 'şerefsiz' diyen AKP milletvekiline sesi çıkmayan EGM, polisin hak, hukuk, adalet mücadelesine destek olduğum için hakkımda suç duyurusunda bulunmuş. Benim için şereftir, onurdur. Bir adım geri atmam. 'Murat Bakan yalnız değildir' diyen polis kardeşlerimin yanındayım" mesajıyla sosyal medya hesabında bir video paylaştı. Bakan, videoda şunları söyledi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, bugün bir basın açıklaması yaparak benimle ilgili suç duyurusunda bulunacağını paylaşmış. Gerekçe ne? Gerekçe, benim 330 bin polis memurunun, bekçisinin maaş promosyon hakkını takip etmem. Bin kişilik, iki bin kişilik, üç bin kişilik kamu kuruluşları 20 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira, üç yıl için peşin para promosyon anlaşması yaparken EGM ne yapmış? 330 bin polis memuru için ayda 300 lira. Üç yıl için hesap ederseniz bu parayı, 10 bin 800 lira. 30-40 bin lira nerede, 10 bin 800 lira nerede?

"YASAMA VE DENETİM GÖREVİMİ YAPTIĞIM İÇİN BENİMLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKMIŞ"

Bunu Meclis'e taşıdığım için, soru önergesi verdiğim için, polislerin hakkını aramak için tweet attığım için EGM bir milletvekiline; yani beni parlamentoya seçip gönderen tüm seçmenlerimin bana oy vermesinin sebebi olan yasama ve denetim görevimi yaptığım için benimle ilgili suç duyurusunda bulunacakmış. Bulun kardeşim. Bir adım geri atmak yok. Tabii ki biz polisin, askerin hakkını savunacağız. Bir emirle ölüme giden, üniforması kefen olan onlar. Dünyanın en zor mesleğini yapıyorlar. Her intihar eden polisin arkasından soru önergesi verdim. EGM, İçişleri Bakanlığı biliyor. Gara'da şehit edilen askerlerimizi, polisimizi; defalarca soru önergesi veren benim."