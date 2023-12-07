Muradiye Belediyesi kışa hazır

VAN - Van'ın Muradiye Belediyesi, kış mevsiminde sıkıntıların yaşanmaması için tüm hazırlığını tamamladı.

Yaz sezonunda yapılan çalışmalarla birlikte yeni yollar açan ve birçok yolu da onarımdan geçiren Muradiye Belediyesi, kış mevsimiyle birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 7/24 görev yapabilecek şekilde hazırlığını tamamladı. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanı Melih Aydoğan, Muradiye Belediyesi olarak kış hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Karla mücadele çalışmalarında yolların açılması noktasında Muradiye ilçemize bağlı 48 mahallemizde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Grup yollarının, okul servis güzergahlarının ve köy yollarının açık tutulması için belediye olarak tüm ekiplerimizle hazır durumdayız. Geçtiğimiz yıllarda hem hasta kurtarma operasyonlarında olsun hem yol açmalarda hem de eğitim döneminin sağlıklı yürümesinde tüm ekiplerimizle iyi bir sınav verdik. Bu senede aynı şekilde eğitim öğretimin devam etmesi, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri noktasında Muradiye Belediyesi ekipleri olarak hazır durumda olacağız. Hem yolların açılması hem de buzlanma olaylarına karşı tuzlama çalışmalarının yapılması hususlarında hazırlıklarımızı tamamladık. Sosyal yardım faaliyetlerini de devreye soktuk. Sosyal yardım faaliyetleri çerçevesinde yolda kalan vatandaşlarımızın yiyecek içecek sıkıntılarının giderilmesi, ulaşımlarının karşılanması noktasında da ekiplerimiz hazır durumda. Yine kış döneminin gelmesiyle acil ulaşılabilecek hatlarımızı aktif hale getirdik. 7/24 vatandaşlarımızın ulaşabileceği telefon hatlarını da devreye sokmuş olduk. Tabii ki buradan tüm vatandaşlarımıza da şu çağrıda bulunmak istiyoruz, vatandaşlarımızın yollara çıkarken kış lastiklerini takmaları, zincir bulundurmaları yol güvenliği ve kendi can güvenlikleri için önemlidir. Vatandaşlarımızın yol ve can güvenlikleri bizim için önemli, bizde belediye olarak yollarımızı devamlı açık tutarak bu kış dönemini de en iyi şekilde geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.