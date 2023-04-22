MUNZUR ÇAYI'NA UÇAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİYİ "1000'E YAKIN PERSONEL ARIYOR"

Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 kişi aranıyor (2)

Ovacık kara yolunda Munzur Çayı'na uçan otomobildeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları yerinde takip eden Vali Mehmet Ali Özkan, kayıp gençlerin aileleriyle bir araya geldi. Vali Özkan, 'Dün öğlen saatlerinde 112 birimimize gelen bir ihbar üzerine, bir aracın Munzur Nehri'ne düştüğü ihbarı üzerine, tüm arama-kurtarma ekiplerimiz, devletimizin tüm ekipmanları ve ekipleriyle birlikte, Munzur Nehri üzerinde başlattığımız arama-kurtarma çalışmamıza devam ediyoruz. 1000'e yakın personelle çalışmalar aralıksız sürüyor. Tabi, son derece uzun bir hat ve Munzur şu ana kadar, geçmiş dönemlere göre daha yüksek bir debiye haiz. Yaklaşık 190 metreküp/saniye debiye haiz. Bu vesile ile gerçekten zorlu bir alanda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabi çalışmalarımız bir yandan havadan, bir yandan karadan, bir yandan da su üstünde botlar vasıtasıyla devam ediyor. Suyun bulanık olması, debinin yüksek olması, işimizi zorlaştıran durumların başında geliyor. İnşallah tez zamanda çocuklara ulaşırız. Ben hem ailelerimize sabır diliyor hem de sahada görev alan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcımız olsun' dedi. (DHA)