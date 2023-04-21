Munzur Çayı'na otomobil uçtu: 3 kayıp

Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin Munzur Çayı'na uçtu. Debisi yüksek çayda, otomobildeki 2 kişinin araçtan çıktığı ancak daha sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolduğu belirtildi. Bölgede 3 kişi için helikopter destekli arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Bayram tatili Diyarbakır'dan Ovacık'a seyir halinde olan iki otomobilden biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Munzur Çayı'na uçtu. Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) bulunduğu plakası öğrenilemeyen otomobilin çaya uçtuğunu gören diğer otomobildekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinden oluşan 50 kişi sevk edildi. Kar sularının erimesi ve sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen Munzur Çayı'na girilmesi riskli olduğu için helikopterle havadan ekiplere destek veriliyor. Ekipler, otomobili ve kayıp 3 kişiyi bulmak için çay kenarından gözlem yaparak çalışmasını sürdürüyor.