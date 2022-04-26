Muhabire hakaret etmekten yargılanan Emre Kınay'a ceza verilmedi

CİHANGİR'de mekan çıkışında kendisini görüntülemek isteyen muhabir Mustafa Ağdağ'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Emre Kınay ve mekanda oturan müşteri Baha Toygar hakkında karar çıktı. Mahkeme, sözlerinin kışkırtma sonucunda tepki niteliğinde olması nedeniyle Emre Kınay'a ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Diğer sanık hakkında ise verilen bin 470 TL adli para cezasının açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Emre Kınay ile Baha Toygar katılmadı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Emre Kınay yönünden haksız tahrik hükümlerinin uygulanarak "hakaret" suçundan cezalandırılmasını, diğer sanık Baha Toygar için haksız tahrik olarak nitelendirilebilecek eyleme rastlanmadığı belirtilerek "Hakaret" suçundan cezalandırılması talep edildi.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI: HAKSIZ TAHRİK UYGULANMASIN

KINAY'IN AVUKATI: İTİBAR SUİKASTI YAPILMIŞTIR

KINAY'A CEZA VERİLMEDİ

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emre Kınay'ın şikayetçi Mustafa Ağdağ'a yönelik "geri zekalı mısınız", diğer şüpheli Baha Toygar'ın ise hakaret içerikli söylemi nedeniyle kamuya açık olan caddede sövme suretiyle alenen hakaret ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin 'hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel