Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 'Üniversitene Hoş Geldin' Etkinliği Gerçekleştirildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı kapsamında yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik "Üniversitene Hoş Geldin" etkinliği gerçekleştirdi.

Kampüs tören alanındaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Zeybek gösterisiyle devam etti.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, kampüsün öğrenciler olmadan adeta hayalet bir şehir olduğunu söyledi.

Öğrencilerle birlikte son haftalarda kampüse yeniden hayat geldiğini belirten Kaçar, şunları kaydetti:

"Üniversite, yalnızca bilginin aktarıldığı bir kurum değil, aynı zamanda hepimizin eğitildiği, medeni ve insani değerlerimizin rafine edildiği bir platformdur. Üniversitemizde geçireceğiniz yılların akademik birikiminizin yanı sıra hayata bakışınızı geliştiren ve ön özel hatıralarınızla dolu olmasını dilerim. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi maceranıza hoş geldiniz."

Karaoke ile devam eden etkinlikte, MSKÜ Dans Topluluğu tarafından dans gösterisi sergilendi, müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ayak tenisi, crossminton, pickleball ve badminton sporlarına da öğrenciler ilgi gösterdi.

Üniversite birimlerinin yanı sıra kurum ve kuruluşların da tanıtım amaçlı stant açtığı etkinlikte, çeşitli yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı.

Etkinliğe, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Prof. Dr. Deniz Ülgen, fakülte dekanları, bölüm başkanları, kurum temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.