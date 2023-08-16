Muğla'nın Datça ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Gece saatlerinde içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motoru arızalındı. Açık denizde sürüklenmeye başlayan ve yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Lastik botta bulunan 14 düzensiz göçmen ile birlikte göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi yakalandı. Yine Datça açıklarında sabah saatlerinde hareket halinde lastik bot tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içinde 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.