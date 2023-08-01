Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında rahatsızlanan kişi Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında özel teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye gönderilen ekiplerin tıbbi tahliye işlemini gerçekleştirerek kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.