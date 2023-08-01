Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında rahatsızlanan kişi Sahil Güvenlik tarafından tahliye edildi
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında özel teknesinde rahatsızlanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye gönderilen ekiplerin tıbbi tahliye işlemini gerçekleştirerek kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında özel teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişiyi sağlık ekiplerine teslim etti.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel