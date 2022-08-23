Muğla haberi | Muğla'da fuhuşa zorlandığı iddia edilen kadın kurtarıldı Güncel Haberler Muğla haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde, fuhuşa zorlandığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerince kurtarıldı. Muğla'nın Milas ilçesinde, fuhuşa zorlandığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerince kurtarıldı. Yabancı uyruklu bir kadının fuhuşa zorlandığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmaların ardından belirlenen bir otele operasyon düzenleyen ekipler, Özbekistan uyruklu N.D'yi kurtardı. Bir kişi tarafından iş vaadiyle Türkiye'ye getirildiğini ve fuhuşa zorlandığını öne süren kadının şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Volkan Yıldız Hisarcık Milas Muğla Güncel Haberler

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