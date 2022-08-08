Muğla gündem haberleri... Muğla'da 3 minibüste 33 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polis ekiplerince 3 minibüste 33 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından ilçede durdurulan 3 minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 düzensiz göçmen yakalandı. U.Ş, M.E.H, G.Y. ile Y.G'nin gözaltına alındığı operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 325 lira ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.???????