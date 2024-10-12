MUĞLA Eczacı Gökçen'in hedefi, motosiklet tutkusunu çöllere taşımak

BODRUM'da yaşayan eczacı Gökçen Kabaş (39), mesleğinin yanında, tutkunu olduğu motosiklet sporunu da profesyonel arenada sürdürüyor. Enduro yarışlarının yanı sıra ralli sporuna da yönelen Kabaş, bugüne kadar Türkiye'nin tek uluslararası rallisini 2 kez tamamladı. Kabaş, 4 ayaktan oluşan Avrupa Rallisi'ni tamamlayıp çöl rallisiyle çölü geçen Türk kadın sporcu olmak istediğini söyleyerek, Eczanedeki mesaimden sonra eve gelip çift antrenman yapıyorum. Eczacılıkla ikisini birlikte yürütmeye çalışıyorum. Zor bir tempo dedi.

Bodrum Devlet Hastanesi'nde çalışan eczacı Gökçen Kabaş, mesleğinin yanı sıra motosiklet sporunda da yarış pistlerinde başarıdan başarıya koşuyor. Motosiklet tutkusunu profesyonel arenada da sürdüren, 'Endura' ve 'Ralli' yarışlarına katılan Kabaş, 2016 ve 2018 yıllarında Türkiye Kadınlar Enduro Şampiyonu oldu. Avrupa Ralli Kupası'nda Yunanistan'da yarışıp 18 kadın arasında 7'nci olan Kabaş, Avrupa Ralli Kupası'nın 4 ayağını tamamlamak ve bir çöl rallisine katılarak çölü geçen Türk kadın sporcu olmayı hedefliyor. Hastanedeki mesaisinin ardından eve geldikten sonra çift antrenman yaptığını söyleyen Gökçen Kabaş, Motosikletin küçüklüğümden beri hayatımın içinde olacağını biliyordum ama ekonomik özgürlüğümü kazanmayı bekledim. Motosiklete de 30 yaşında başladım. Eczacılıkla beraber ikisini birlikte yürütmeye çalışıyorum. Kolay değil zor bir tempo. Özellikle yarış önceleri gün içerisinde çift antrenman yapıyoruz. Ama hobiler tutkumuz, yaşama sebebimiz o yüzden devam ettirebiliyoruz. Umarım uzun yıllar devam ettiririz. Şehir içinde hep skuter kullanıyorum. Skuter yaz-kış, yağmur-çamurda olmazsa olmazım. Bodrum trafiğinde müthiş zamandan kazanç sağlıyor. Tabii tüm güvenlik önlemlerini alarak kullanıyorum. Bunun dışında da Enduro yaptığım motosikletim var. O 250 cc, iki zamanlı. Bir de ralli yarışlarında kullandığım motosikletim var. O da 450 cc, dört zamanlı bir motosiklet. Gönül ister ki hepsinden çeşit çeşit boy boy olsun. Çünkü tüm motosikletler benim için çok değerli ve kıymetli. O yüzden hayatımızın hiçbir alanında motosikletten vazgeçemiyoruz dedi.

'HAYALİM VAR'

Yarış hayatına 2015 yılının sonunda başladığını dile getiren Gökçen Kabaş, 2016 yılında Türkiye Kadınlar Enduro Şampiyonu oldum. 2017 yılında sağlık problemleri sebebiyle 2'ncilik nasip oldu. 2018 yılında tekrar Türkiye Kadınlar Şampiyonu olduktan sonra Enduro'da tanıştığımız bir arkadaşımız vesilesiyle rallilere katılmaya karar verdim. 2018 yılından beri de olabildiğince ralli yarışlarına katılmaya çalışıyorum. Türkiye'de bir tane uluslararası rallimiz var, onu iki kere tamamladım. Onun dışında bir kere Avrupa Ralli Kupası ayağında Yunanistan'da yarıştım. 18 kadın arasından 7'ncilikle bitirdim, en yaşlıları bendim. Bu işe çok geç başladığım halde bence iyi bir dereceyle bitirdim. Bundan sonra yine Avrupa Ralli Kupası ayağını tamamlamayı hedefliyoruz. 4 ayaktan oluşuyor. 1 tanesini tamamlayabildik. Bunun 4'ünü de tamamlamak istiyoruz. Aynı zamanda bir çöl rallisi yaparak çölü geçen bir Türk kadın sporcu olmak gibi bir hedefim ve hayalim var ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK KIZ ÇOCUĞUNUN HAYATINA DOKUNDUĞUMU BİLİYORUM'

Bu sporu gençlere aşılamak istediğini, ilerleyen zamanlarda eczacılıktan sonra motosiklet eğitmenliği yapmayı hedeflediğini de söyleyen Kabaş, Şehir içerisinde eldiven, ceket, kask olmazsa olmazımız. Mümkünse pantolon ve bot da olmalı. Onun dışında yarışlarda özellikle beni gören kadın ve kız çocuklarının çok heyecanlandığını, bana yaklaştığını, erkek sporculara soramadıkları soruları bana sorduklarına çok kez şahit oldum ve manevi olarak paylaşımlarda bulunduk. O yüzden yarışlarda da rallilerde de birçok kız çocuğunun hayatına dokunduğumu biliyorum. Bir görsel, bir fotoğraf bile hepimizin hayatını değiştirebilir. Onlar da aynı şekilde yollarda bana motivasyon oluyor. Onun dışında kadın olarak da ayırmıyorum tabii ki ama sayısının artmasını çok çok istiyorum ve temenni ediyorum. Kadın ve erkek hem vatandaşlarımız hem de küçük çocuklarımız gerçekten kaskı çıkardığımda çok heyecanlanıyorlar. Benim heyecanımı paylaşarak beni rahatlatıyorlar. Her zaman çok olumlu tepkilerle karşılaşıyorum. Hem yarışlarda hem de sosyal hayatımda her zaman herkesin desteğini hissediyorum diye konuştu.

'BU BİR MOTİVASYON'

Gökçen Kabaş, sözlerini şöyle sürdürdüBu bir motivasyon. Hayat kısa, hayatta bir amaç olması çok güzel bir şey. Şimdilik benim amacım da bu ve bunun sonunu getirmek istiyorum. Umarım benim arkamdan gelecek olan kadın sporcularımız, çok daha büyük işler başarırlar. Biz onların önünü açmış oluruz. Bu süreçte de hem motosiklet federasyonuna hem değerli sponsorlara hem de devlet erkanına teşekkür ediyorum. Desteklerinin daha da artarak devam etmesini diliyorum. Tecrübelerimi tabii ki paylaşmak istiyorum ama belgelerimi de bu süreçte toparlamaya başladım. Eğitici eğitmenliği başka bir dünya ve o dünyanın da içine yavaş yavaş adım attım, öğrenmeye çalışıyorum. Tabii ki o konuda da eczacılığın dışında, eczacılıktan sonra eğitmen olmak gibi bir hedefim var.

Haber-Kamera Fırat AKAY BODRUM(Muğla),