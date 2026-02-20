Muğla'da "Zeytinin Kalite Yolculuğun Markalaşması" projesinde başarılı üreticiler ödüllendirildi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Zeytinin Kalite Yolculuğun Markalaşması" projesinde başarılı üreticilere sertifika verildi.

Muğla'da 13 ilçede yaklaşık 20 milyona yakın zeytin ağacı bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre il genelinde 996 bin dekarlık zeytinlik alanda 156 bin ton yağlık zeytin üretimi gerçekleştirildi. Bu üretim miktarıyla Muğla, Türkiye'nin önemli zeytinyağı üretim merkezleri arasında yer alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İl Müdür Yardımcısı Erizan Yılmaz, proje kapsamında her yıl düzenlenen Zeytinyağı Kalite Yarışmasının, ilk yılında 86 başvuru ile başladığını, 2024–2025 sezonunda ise 184 başvuruya ulaşarak rekor katılıma ulaştığını söyledi.

Altı yıldır devam eden yarışmalara özellikle Milas, Yatağan, Menteşe, Kavaklıdere ve Bodrum ilçelerinden yoğun katılım sağlandığını belirten Yılmaz, 2019–2025 yılları arasında 708 üretici ve işletmenin yarışmaya katıldığını, bunlardan 207'sinin ise "Altın Kalite Sertifikası" almaya hak kazandığını hatırlattı.

Yılmaz, proje ile özellikle kadın üreticilerin markalaşma süreçlerine destek verilmesinin hedeflendiğine işaret ederek, "Proje kapsamında yarışmaya katılmış ancak markalaşamamış başta kadın üreticilere olmak üzere tüm üreticilere marka oluşturma, marka yönetimi, isim ve logo tasarımı konularında uygulamalı eğitimler verilerek ayrıca markalaşmak isteyen üreticilere birebir danışmanlık hizmeti sunuldu." diye konuştu.

GEKA destekli projede eğitim veren Dr. Özgür Başlangıç ise 5 ilçede yapılan eğitimin değerlendirmelerini katılımcılara aktardı.

Üreticilerin kalite standardını yakalamasına rağmen markalaşma süreçlerinde bazı eksiklikler bulunduğunu belirten Başlangıç, bu alanda yeni eğitim sonunda yeni markaların oluşacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından eğitim sonunda kalite standartlarını sağlayan 74 üreticiye sertifikaları takdim edildi.