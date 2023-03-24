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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bodrum, Fethiye, Dalaman, Datça ve Milas ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, Hint keneviri tohumu, kenevir yetiştirme düzeneği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.T.T, T.T, İ.G.A, M.K. ile E.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Muğla Güncel Haberler

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