Muğla'da otomobille çarpışan skuter sürücüsü ağır yaralandı Güncel Haberler Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobil ile elektrikli skuterin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobil ile elektrikli skuterin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı. Beste Olcar (19) idaresindeki elektrikli skuter, İçmeler Mahallesi'ndeki Gazi Mustafa Kemal ile Melisa caddelerinin kesiştiği noktada Erdal Y. yönetimindeki 48 NH 496 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Olcar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olcar'ın kafa ve omurilik hasarı nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Erdal Y. ise gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Marmaris İçmeler Muğla Güncel Haberler

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