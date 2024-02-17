Muğla'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Yaralı, Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kızlan Mahallesi Datça Marmaris kara yolunda, E.T'nin (18) kullandığı 48 AGT 218 plakalı motosikletle M.A.G. (24) idaresindeki 09 AGH 069 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, E.T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan M.A.G. ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.