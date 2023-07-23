Muğla'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına, ekipler müdahale ediyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına, ekipler müdahale ediyor.
Kumluova Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel