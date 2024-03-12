Muğla'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla çevrelerinde bu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Muğla'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.