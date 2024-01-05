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Muğla'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Z'nin kaçak sigara ve elektronik sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, bir miktar kaçak ve elektronik sigara ile sahte sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.Z'nin kaçak sigara ve elektronik sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir miktar kaçak ve elektronik sigara ile sahte sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ortaca Muğla Suç Operasyon Hukuk Güncel Haberler

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