Muğla'da beton mikseri çarptı: 20 metre sürüklenen genç ağır yaralandı

MUĞLA'da beton mikserinin çarpıp, 20 metre sürüklediği Ecenur Gütür (21) ağır yaralandı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesi'nde meydana geldi. B.B.'nin kullandığı 48 HU 074 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Ecenur Gütür'e çarptı. Mikserin altında kalıp, 20 metre sürüklenen Gütür, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gütür'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Beton mikseri şoförü gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)