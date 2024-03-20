Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası Gönüllüleri Bodrum'da Arama Kurtarma Derneği'ni Ziyaret Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gençlik Masası'nın (SOGEM) gönüllüleri, Bodrum ilçesinde Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği'ni ziyaret etti.

SOGEM'in 18-30 yaş arası 27 genç gönüllüsü, Bodrum kültür sanat gezisi kapsamında, Konacık Mahallesi'ndeki Afet Parkı'na geldi.

Muğla'da ilk, Türkiye'de ikinci olduğu ifade edilen Bodrum Afet Parkı'nı ziyaret eden gönüllüler, burada Dernek Başkanı Cenk Ayata'dan afet durumlarında nasıl hareket edecekleri hakkında bilgi aldı.

Gönüllülere alanda kurulan konteynerlerdeki ekipmanlar hakkında da bilgi verildi.