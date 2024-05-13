MSB Engelliler Haftası'nda Engellilere Destek Mesajı Verdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Engelliler Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından engellilere destek mesajı paylaştı. Bakanlık, engelli kardeşlerimizin farkında olduklarını ve engelleri birlikte aşmak için her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Engelliler Haftası dolayısıyla paylaşım yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevginin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Dünya Engelliler Haftası'nda tüm engelli kardeşlerimizin farkındayız ve engelleri birlikte aşmak için her zaman yanlarındayız." ifadelerine yer verildi.