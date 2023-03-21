KIRIKKALE-MOTOKURYEYE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI: 2 YARALI

KIRIKKALE'de motokuryeye çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada, motosiklette bulunan motokurye Cemal Rezayı (22) ve Mehmet Tufan Helvacı yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Köprülü Kavşağının alt yolunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 71 AD 002 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen 06 FF 8723 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklenirken, otomobil sürücüsü aracını bırakarak kaza yerinden kaçtı. Kazada, motosiklette bulunan motokurye Cemal Rezayı (22) ve Mehmet Tufan Helvacı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılırken, Cemal Rezayı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.