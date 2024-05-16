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Moskova'daki terör saldırısıyla ilgili 8 şüphelinin tutukluluk süresi uzatıldı

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki 'Crocus City Hall' konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 8 şüphelinin tutukluluk süresi 22 Ağustos'a kadar uzatıldı. Mahkeme kararıyla, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli 22 Ağustos'a kadar tutuklu kalacak.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki "Crocus City Hall" konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 8 şüphelinin tutukluluk süresi 22 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili duruşma yapıldı.

Davanın gizli olması dolayısıyla halka kapalı yapılan duruşmada, saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin 22 Ağustos'a kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

Moskova'daki terör saldırısı

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında 144 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Saldırıya ilişkin 12 kişi 3 ay süreliğine tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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