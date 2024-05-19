Üye Girişi
Haberler

Moskova'da Türk vatandaşlarından yoğun ilgi gören koşu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen koşuya Türk vatandaşları büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen koşuya Türk gençleri ve büyükelçilik çalışanları katıldı. Büyükelçi Tanju Bilgiç, koşunun önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin hedefinin güçlü, müreffeh ve büyük bir Türkiye olduğunu belirtti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen koşuya Türk vatandaşları ilgi gösterdi.

Rusya'nın birçok kentinde 2017'den bu yana düzenlenen "Rusya Yarı Maratonu" kapsamında, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen koşuya Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları ile Türk gençleri, 5 kilometrelik etabı Türk bayrağıyla koştu.

?"Gençlerle birlikte tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına harcayacağız"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç koşu sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, günün önemine işaret etti.

Bilgiç, "Tam 105 yıl önce, belki de bu saatlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak basarak istikbalimiz ve istiklalimiz için milli mücadelemizi başlattı. Biz de bundan 105 sene sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Moskova'daki gençlerle birlikte 5 kilometre koşarak kutladık ve Atatürk'ü andık." dedi.

Atatürk'ün yaktığı meşalenin hiç sönmeden yanmaya devam ettiğini vurgulayan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bir hedefimiz var, güçlü, müreffeh ve büyük Türkiye. Bu hedefe ulaşmak için de Moskova'da büyükelçilik olarak elimizden gelen her şeyi hiç durmadan yapıyoruz. Hedefimiz büyük. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Gençlerle birlikte tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılının inşasına harcayacağız."

Büyükelçi Bilgiç, koşu sonrası gençlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Büyükelçilik Türkiye Moskova Rusya Spor Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

 Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

 Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

Atatürk portresini İstanbul'un farklı noktalarına bıraktılar! Halkın tepkisi bakın ne oldu

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 19-20 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 19-20 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Mourinho Beşiktaş'a mı geliyor? Jose Mourinho Beşiktaş ile anlaştı mı, teknik direktör olacak mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Galatasaray Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim oldu? GS FB yabancı VAR hakemi kim, nereli? Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama! Yaralı veya ölü var mı? Olay nerede oldu? Beşiktaş - Hatayspor maçından kareler #9917 FRANSA-TÜRKİYE MAÇI ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle! Başakşehir- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor kaçıncı oldu?
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi

Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına sokak köpekleriyle ilgili talimat verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title