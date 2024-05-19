Moskova'da Türk vatandaşlarından yoğun ilgi gören koşu

Rusya'nın başkenti Moskova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen koşuya Türk vatandaşları ilgi gösterdi.

Rusya'nın birçok kentinde 2017'den bu yana düzenlenen "Rusya Yarı Maratonu" kapsamında, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen koşuya Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Tanju Bilgiç ve Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker'in yanı sıra büyükelçilik çalışanları ile Türk gençleri, 5 kilometrelik etabı Türk bayrağıyla koştu.

?"Gençlerle birlikte tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına harcayacağız"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç koşu sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, günün önemine işaret etti.

Bilgiç, "Tam 105 yıl önce, belki de bu saatlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Samsun'a ayak basarak istikbalimiz ve istiklalimiz için milli mücadelemizi başlattı. Biz de bundan 105 sene sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Moskova'daki gençlerle birlikte 5 kilometre koşarak kutladık ve Atatürk'ü andık." dedi.

Atatürk'ün yaktığı meşalenin hiç sönmeden yanmaya devam ettiğini vurgulayan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bir hedefimiz var, güçlü, müreffeh ve büyük Türkiye. Bu hedefe ulaşmak için de Moskova'da büyükelçilik olarak elimizden gelen her şeyi hiç durmadan yapıyoruz. Hedefimiz büyük. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Gençlerle birlikte tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılının inşasına harcayacağız."

Büyükelçi Bilgiç, koşu sonrası gençlere teşekkür etti.