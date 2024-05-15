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Moldova uyruklu turist Bartın'da Müslüman oldu

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Bartın'a tatile gelen 50 yaşındaki Moldova uyruklu Moise Maria, İslamiyet'i seçerek Müslüman oldu. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida töreninde Maria'ya İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verildi ve kelime-i şehadet getirildi. Vaiz Ali Üstünsoy, Maria'ya ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti.

Bartın'a tatile gelen Moldova uyruklu Moise Maria, İslamiyet'i seçti.

Tatil için Bartın'a gelen 50 yaşındaki Maria, İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

İl Müftülüğüne başvuruda bulunulmasının ardından Moldovalı kadın için ihtida töreni düzenlendi.

Vaiz Ali Üstünsoy'un İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdiği Maria, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Üstünsoy, "Meryem" ismini alan kadını tebrik ederek, kendisine "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

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