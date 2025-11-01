Moldova Parlamentosu, Yeni Başbakan Alexandru Munteanu'na Güven Oyu Verdi

Moldova Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun başbakan olarak önerdiği Alexandru Munteanu başkanlığındaki hükümete güven oyu verdi.

Moldova'da, 28 Eylül'de yapılan milletvekili seçimi sonrası, parlamento yeni başbakanı ve kabineyi belirlemek için toplandı.

Parlamentoda yapılan oylamada, Munteanu başkanlığındaki kabine, parlamentodaki 101 milletvekilinden 55'inin oyuyla kabul edildi.

Munteanu'nun adaylığı Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi'nin (PAS) milletvekilleri desteklenirken, adaylığına parlamentoya giren diğer partiler ise karşı çıktı ve oylamaya katılmadı.

Moldova'nın yeni Başbakanı Alexandru Munteanu, burada yaptığı konuşmada, hükümetin gelecekteki çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, "Ülkenin ekonomik kalkınmasına ve Avrupa Birliği'ne üye olmasıyla ilgili stratejik rotaya odaklanacağız. Bu hedef, vatandaşların birçoğu tarafından destekleniyor." ifadesini kullandı.

Parlamento Başkanı İgor Grosu, Munteanu'yu tebrik ederek yeni kabineye başarılar diledi.

Yeni hükümet üyeleri

Yeni hükümette bakanlardan 7'si koltuğunu korurken, 7'si ilk kez bakanlık görevini üstlendi.

Buna göre, Mihai Popşoi Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Anatolie Nosatıi Savunma Bakanı, Daniella-Misail Nichitin İçişleri Bakanı, Dorin Junghietu Enerji Bakanı, Vladimir Bolea Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı, Dan Perciun Eğitim ve Araştırma Bakanı, Ludmila Catlabuga Tarım ve Gıda Sanayi Bakanı olarak görevlerine devam edecek.

Maliye Bakanlığı koltuğuna Andrian Gavrilitsa getirilirken, Ekonomi ve Dijitalleşme Bakanı Eugen Osmochescu, Adalet Bakanı ise Vladislav Cojuhari oldu.

Ülkedeki Sağlık Bakanlığının başına Emil Çeban geçerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Natalia Plugaru, Çevre Bakanı Gheorghe Hajder, Kültür Bakanı da Cristian Jardan yeni hükümette yer aldı.

Yeni hükümet üyelerinin Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun nezdinde yemin etmesi bekleniyor.

Alexandru Munteanu kim?

Moldova'nın başkenti Kişinev'de 1964'te doğan Munteanu, lisansını Moskova Devlet Üniversitesi Fizik Fakültesi'nde, yüksek lisansını da ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde ekonomi politikaları yönetimi üzerine tamamladı.

Dünya Bankası'nda bir süre çalışan Munteanu, Moldova Merkez Bankası'nda çeşitli görevler üstlendi.

Parlamento seçimi

Moldova'da 28 Eylül'de milletvekili seçimi yapılmıştı.

Moldova Parlamentosu'ndaki 101 sandalye için 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yarışmıştı.

Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun partisi PAS dahil 3 parti ile 2 blok parlamentoya girmişti.

Seçim sonucuna göre, Cumhurbaşkanı Sandu'nun kurduğu PAS 55, Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloku 26 sandalyeye sahip olmuştu. Parlamentoya giren "Alternativa" bloku 8, "Bizim" Parti ile "Yurtta Demokrasi" Partisi 6'şar sandalye elde etmişti.