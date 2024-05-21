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MİT, Kriptoloji Sorularını Yayımladı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinden örnek kriptoloji soruları yayımladı. Sorular arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şifrelenmiş bir sözü de bulunuyor. Şifre bilimi olan kriptoloji, özel matematiksel yöntemler kullanarak, haberleşmenin güvenli hale getirilmesini sağlıyor. Soruların cevaplarının yakında MİT'in internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinden örnek kriptoloji soruları yayımladı.

İnternet sitesinde, klasik bir şifreleme yöntemi olan "Caesar" ve "Route" sistemleriyle hazırlanmış 5 soru yer alıyor.

Sorular arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şifrelenmiş bir sözü de bulunuyor.

Şifre bilimi olan kriptoloji, özel matematiksel yöntemler kullanarak, haberleşmenin güvenli hale getirilmesini sağlıyor.

Soruların cevaplarının yakında MİT'in internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Güvenlik Teknoloji Güncel Haberler

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