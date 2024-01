MİT Başkanı Kalın: Hegemonik güçler uluslararası sistemi tahrip ediyor

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, bugün yaşanan küresel sorunların temelinde küresellikten ve adil katılımdan çok ben-merkezci ve tek taraflı güç politikalarının yattığını belirterek, "Hegemonik güçler koydukları kuralları kendileri ihlal ederek uluslararası sistemin güvenilirliğini tahrip ediyorlar. Bu da düzen ve adalet için şart olan 'sağlam zemin' kavramını ortadan kaldırıyor" dedi.

MİT Başkanı Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı MİT'in kuruluşunun 97'inci yıldönümü etkinliğinde konuştu. Kalın, Ukrayna savaşında Rusya Federasyonu'na karşı uluslararası hukuku dile getiren ülkelerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sessizliğe boğulduğunu ifade etti. Filistin sorununda mevcut küresel sistemin sınıfta kaldığına vurgu yapan Kalın, iki devletli çözümün yeni çatışma ve krizlerin önüne geçecek yegane yol olduğuna dikkat çekti. Kalın, milletlerin ve ülkelerin özgürlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini güvence altına almayan bir güvenlik mimarisinin adalet, güven ve yapıcı rekabet üretmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

'DEVLETE VE MİLLETE YAPILAN KÖTÜLÜK CEZASIZ KALMAZ'

Kalın, Türkiye'ye yönelik 'güvenilir olmayan müttefik' iddialarının arkasında yatan temel sebebin, Türkiye'nin egemen ve bağımsız bir ülke olarak kendi hak menfaatlerini korumak için kararlı bir şekilde hareket etmesi olduğuna dikkat çekti. Kendine yeterlilik ve caydırıcılığın çok boyutlu tehditler ve küresel kırılganlıklar çağında egemenlik ve bağımsızlığı korumak için iki temel hayati unsur olduğuna vurgu yapan Kalın, bu iki unsur olmadan bir ülkenin bağımsız politika izlemesinin ve egemenliğini güvence altına almasının mümkün olmadığını ifade etti. Kalın, "Caydırıcılık şu demektir; Bir kişi size taş attığında karşıdan kurşun geleceğini bilmeli ve daha taşı eline almadan iki defa düşünmelidir. Devlete ve millete yapılan hiçbir kötülük cezasız bırakılmayacaktır" dedi.

Kalın, terörle mücadele, ülkeye yönelik casusluk faaliyetlerine engel olma, çatışma bölgelerinde risk yönetimi, stratejik istihbarat, organize suçlarla mücadele, siber vatanın korunması ve istihbarat diplomasisi alanlarında çok vektörlü ve çok boyutlu düşünme biçimlerini ve eylem yöntemlerini hayata geçirdiklerini kaydetti. Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dönüştürücü liderlik vasfı, tüm kurumlarımızın aynı stratejik hedef doğrultusunda çalışmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir uyum ve eşgüdüm içinde hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'DİJİTAL ÇAĞIN ATOM BOMBASI'

Dünyanın yüz yüze olduğu yeni risk alanlarından bir diğerinin de yapay zeka olduğunu belirten Kalın, yapay zeka, sanal gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik, derin sahte ve diğer baş döndürücü gelişmeler karşısında siber vatanı korumanın en az fiziki sınırları korumak kadar hayati önemde olduğunu vurguladı. Yapay zekayı 'dijital çağın atom bombası' olarak tanımlayan İbrahim Kalın, "Sınırı ve çerçevesi çizilmemiş yapay zeka çalışmaları insanlığın geleceğini doğrudan tehdit etmektedir" ifadesini kullandı. Kalın, yapay zeka konusunda ulusal ve uluslararası düzenlemelerin acil olarak yapılması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında 'kuantum sıçraması' yaparak küresel ölçekte caydırıcı bir güç olduğunun da altını çizen Kalın, "Haksız hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır" dedi.

'SAĞLAM İSTİHBARAT OLMADAN ETKİN DİPLOMASİ YAPILAMAZ'

Kalın, sağlam istihbarat olmadan etkin diplomasi yapılamayacağını vurgulayarak, asimetrik ve hibrit tehditler, çok katmanlı ilişki ağları ve yeni ittifak yapıları çerçevesinde MİT'in istihbarat diplomasisindeki etkin rolüne dikkat çekti. Kalın ayrıca, MİT'in stratejik analiz, oyun teorisi, senaryo çalışmaları ve stratejik istihbarat iletişimi imkanlarını kullanarak kol gücüyle akıl gücünü, saha bilgisiyle analiz yeteneklerini, bölgesel uzmanlıkla küresel okumaları birleştirerek, ülkenin her alandaki hak ve menfaatlerinin uzun vadeli garantiye alınmasını hedeflediğini belirtti.

MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ AÇILDI

Kalın, Milli İstihbarat Akademisi'nin açılışını da duyurarak, "Teşkilatımızın uluslararası itibarının güçlendirilmesi, Türkiye'nin istihbarat teorisi ve metodolojisi üzerine söz sahibi bir ülke olabilmesi amacıyla Milli İstihbarat Akademisi'nin açılışını gerçekleştirdiğimizi ilan etmekten mutluluk duyuyorum. Akademimizin ülkemize istihbarat çalışmalarına, akademi dünyasına ve Teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Milli İstihbarat Akademisi'nin 'Batılı Ülkelerdeki Aşırı Sağ Hareketler' başlıklı ilk değerlendirme raporunu da bugün kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Kalın, raporun konusunun seçilmesinde; yurt dışında yaşayan Türklerin de Avrupa'da yükselişe geçen aşırı sağ hareketlerin hedefi olmasının belirleyici olduğunu belirtti.

Kalın, MİT'in 'Vatan İçin Her An Her Yerde' sloganıyla yenilenen internet sitesinin de duyurusunu yaptı. Kalın, "Teşkilatımızın dijital dünyaya açılan penceresi olan internet sitemiz üzerinden kurumumuz ve faaliyetlerimiz hakkında bilgi alabilir, merak ettiklerinizi öğrenebilir, çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Arşivimizden bazı belgeleri de internet sitemizde kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz" dedi.

Kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı müzesinin açılışı da gerçekleştirildi.