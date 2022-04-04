MISIRLI YOLCU VİTAMİN KUTUSUNDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI - Haberler

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MISIRLI YOLCU VİTAMİN KUTUSUNDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Havalimanı'nda durumundan şüphelendikleri Mısır vatandaşı G.H.I.A'nın üzerinde ve eşyalarında yaptıkları aramalarda vitamin kutuları içerisinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.

ANTALYA (DHA) - Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Havalimanı'nda durumundan şüphelendikleri Mısır vatandaşı G.H.I.A'nın üzerinde ve eşyalarında yaptıkları aramalarda vitamin kutuları içerisinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği ekipleri Antalya Havalimanı İç Hatlar terminalinde Mısır vatandaşı G.H.I.A.'nın üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramalarda vitamin kutuları içerisine gizlenmiş 27 bin 150 adet Captagon hap, 1449 sentetik ecza Suboxone hap, 1 kilogram metamfetamin maddesi, 1676 adet ecstasy hap ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüpheli G.H.I.A., 'uyuşturucu- uyarıcı madde nakletmek', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MISIRLI YOLCU VİTAMİN KUTUSUNDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

MISIRLI YOLCU VİTAMİN KUTUSUNDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

MISIRLI YOLCU VİTAMİN KUTUSUNDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antalya, Mısır, Güncel, Haberler

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