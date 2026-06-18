Mısır ve İngiltere dışişleri bakanları, ABD ile İran arasındaki mutabakat ışığında yaşanan gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Washington ile Tahran arasında varılan mutabakatın ışığında bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Cooper başkent Kahire'de üçüncü oturumu düzenlenen Mısır-İngiltere Ortaklık Konseyi'ne başkanlık etti.

Oturum kapsamında Abdulati ile Cooper bir araya geldi. Toplantıya yatırım, dış ticaret, maliye, ekonomik planlama ve kalkınma bakanlıklarından temsilciler de katıldı.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bunları çeşitli alanlarda geliştirme yolları, Filistin meselesi başta olmak üzere ortak önemi haiz bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Abdulati, İngiltere ile güçlü ortaklığın farklı alanlarda sürdürülmesinin yanı sıra ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik beklentisini dile getirdi.

Mısır'ın karşılıklı fayda sağlamak amacıyla ticaret hacmini ve doğrudan İngiliz yatırımlarını artırmaya verdiği önemi vurgulayan Abdulati, "özellikle Mısır'da çeşitli alanlarda, başta yenilenebilir enerji, altyapı, finans ve bankacılık hizmetleri olmak üzere, umut vadeden yatırım fırsatlarının varlığı göz önüne alındığında" bunun daha da önem kazandığını belirtti.

Abdulati, ikili ekonomik ilişkilere yatırım yapmanın önemini, Kahire ile Londra'daki mevcut ortak mekanizmalar aracılığıyla her iki ülkedeki özel sektörün ekonomik işbirliğini tüm boyutlarıyla ilerletmesine destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik planının ikinci aşamasına geçilmesi için Mısır'ın yürüttüğü çabaları aktaran Mısırlı Bakan, Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki Filistin topraklarının birliğinin korunmasının ve "iki devletli çözümü" baltalayacak her türlü adımın reddedilmesinin gerektiğini kaydetti.

Mısır'ın son dönemde ABD ile İran arasındaki müzakere sürecini desteklemek amacıyla bölgesel ortaklarla yürüttüğü temas ve diplomatik çabalara dikkati çeken Abdulati, Washington ile Tahran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik bir mutabakat zaptına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Sudan ve Lübnan'daki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Abdulati, Mısır'ın bu dosyalara ilişkin temel yaklaşımını İngiliz mevkidaşına aktardı.

Cooper ise Mısır'ın Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın desteklenmesi yönünde yürüttüğü çabaları takdir ederek, ülkesinin Mısır ile ikili ilişkileri güçlendirme ve iki halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde ilişkiler daha ileri seviyelere taşıma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Mısır-İngiltere Ortaklık Konseyi, iki ülke arasında 5 Aralık 2020'de imzalanan ortaklık anlaşmasının uygulanmasını takip etmek ve yönetmekle görevli mekanizma.