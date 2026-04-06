Mısır ve Fas Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, bölgedeki gerilimin düşürülmesi imkanlarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, "Mısır-Fas Koordinasyon ve Takip Komisyonu Birinci Toplantısı" için Kahire'ye gelen Burita ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu yapan Abdulati siyasi, ticari ve ekonomik düzeylerdeki gelişmelerden övgüyle söz etti.

Mısırlı Bakan, konuk mevkidaşına, ülkesinin uluslararası ve bölgesel ortaklarıyla gerginliğin düşürülmesi ve çatışma alanının genişlemesinin engellenmesi için yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, görüşmede Filistin, Sudan ve Libya'daki gelişmelerin de masaya yatırıldığı; bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı sunmak amacıyla istişare ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Mısır bugün, ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla iki ülke başbakanlarının başkanlığında, başkent Kahire'nin doğusundaki yeni idari başkentte bulunan hükümet merkezinde, Mısır-Fas Koordinasyon ve Takip Komitesi'nin ilk toplantısına da ev sahipliği yaptı.