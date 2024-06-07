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Mısır'dan Gazze'ye insani yardım girişi

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Mısır basını, insani yardım taşıyan 52 tırın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu. İsrail'in hala kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nın aksine, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan insani yardım geçişi sağlanmıştır.

Mısır basını, insani yardım taşıyan 52 tırın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu.

Mısır merkezli "El-Kahire el-İhbariyye" televizyonunun haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne 52 tır insani yardım girdiği belirtildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Filistin tarafını işgal ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nı hala kapalı tutuyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 24 Mayıs'ta, Gazze'deki son durumu ele aldıkları görüşmede, Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçici olarak insani yardım girişleri konusunda anlaştıklarını duyurmuşlardı.

Kaynak: AA / Güncel

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