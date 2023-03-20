MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTE SÜRÜCÜ YARALANDI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Turgut Kılınç başından aldığı darbeyle yaralandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Gazi Mahallesi Zeytinlik Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Ç. idaresindeki 07 C 50103 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Turgut Kılınç idaresindeki 07 ESF 52 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü Turgut Kılınç başından aldığı darbeyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı tedaviye alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının isteği üzerine olay yerinde Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri ekibi tarafından incelemelerde bulunuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)