Milli Savunma Bakanı Güler Hakkari'de 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına katıldı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu topraklarda artık bayındırlık faaliyetleri rahatça yapılabiliyorsa, gençlerimiz gönül rahatlığıyla sportif faaliyetlere katılabiliyorsa, kadınlarımız üretim sürecinin bir parçası oluyorsa, bunlar hep kahraman Mehmetçiklerimiz ve güvenlik kuvvetlerimizin yüksek gayretleri ve sizlerin dirayetiyle tesis edilen huzur ortamı sayesindedir. Ortaya çıkan Terörsüz Türkiye süreci de bu yoldaki kararlılığımızı ve oluşan bu güven ortamını sürekli kılmanın yeni ve güçlü bir başlangıcıdır." dedi.

Kentteki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Güler, tüm yurtta düzenlenen toplantılardan birinin de Hakkari'de yapıldığını söyledi.

Kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Güler, kent sakinlerinin geçmişte yaşadığı sıkıntıları unutmaları, mutlu ve huzurlu bir yaşama devam etmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" döneminin buna büyük katkı sunacağına işaret eden Güler, "Bugün Yüksekova'ya uğradım, sonrasında da Hakkari'mize geldim. Önce belediye başkanlarımızla görüştük. Onların dertlerini dinledik. Şimdi de sırasıyla diğer kardeşlerimizi ziyaret edip onları dinleyeceğiz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında 81 il ve ilçelerde vatandaşlarla buluştuklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aşkımız, anlayışımız vatandaşımızın gönüllerinde yer alabilme sevdasıdır. İYİ Parti Şemdinli İlçe Başkanı ve yönetimi, Tütünlü köyümüzün muhtar ve kanaat önderleri ile heyeti aramızdalar. Kendilerine törenle rozet takdimi yapacağız. Kıymetli ilçe başkanım ve kıymetli muhtarım ve aile büyüklerimiz yaklaşık 1500 kişilik bir kitleyi temsilen AK Parti'mize katılmışlardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum."

Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılan eski İYİ Parti Şemdinli İlçe Başkanı Abdulhaluk Er, Tütünlü köyü muhtarı Hayrettin Çelik ve beraberindekilere rozet takan Güler, daha sonra Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti, Bulvar Caddesi'ndeki iş yerlerini dolaşarak esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Daha sonra Hakkari Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılan Güler, burada yaptığı konuşmada, bu toprakların hakkını teslim etmek ve gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak, kent sakinlerinin umutlarını daha da büyütmek, ülkenin güvenliği ve milletin refahı için bakanlık olarak durmadan çalıştıklarını belirtti.

Hakkari'nin yıllarca terörün gölgesinde ağır bedeller ödediğini anımsatan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllarca terörü bu topraklardan uzaklaştırma maksadıyla icra ettiğimiz kararlı mücadeleler sayesinde bu topraklarda huzur, güvenlik ve istikrar tesis edilmiştir. Bu konuda en büyük pay şüphesiz en başta aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanca mücadelesi ve yüksek fedakarlıklarıdır. Ne yaparsak yapalım onların haklarını ödeyemeyiz. Gazilerimizin ve değerli ailelerinin daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onların emsalsiz gayretleri, sizlerin de feraseti ve devletimizin güçlü iradesiyle bugün artık terör Hakkari'nin kaderi olmaktan çıkmıştır."

"Hakkari her alanda gelişen ve geleceği umutla bakan bir kalkınma şehri olma yoluna girmiştir"

Bu güvenli ortamı tamamıyla kalıcı kılabilmek adına yakın zamanda başlattıkları "Terörsüz Türkiye" vizyonunun da bu noktadaki kararlılığın en önemli adımı olduğunu vurgulayan Güler, "Atılan bu tarihi adım hem ülkemizin kaynaklarının doğru değerlendirilerek refahın artması hem de Hakkari'nin gerçek potansiyelinin açığa çıkması yolunu da sonuna kadar açmıştır. Nitekim Hakkari tarımdan ulaştırmaya, spordan turizme, eğitimden enerjiye kadar her alanda gelişen, üreten ve geleceğe umutla bakan bir kalkınma şehri olma yoluna girmiştir." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda tesis edilen güvenlik ve huzur ortamı sayesinde kentin her alanda çehresinin değiştiğine dikkati çeken Güler, Yeniköprü Tüneli'nin bölge insanının günlük hayatına konfor kattığını, belediyelerin ve İl Özel İdaresinin yürüttüğü yol genişletme ve asfaltlama projeleriyle vatandaşın ulaşımının güvenli ve sürdürülebilir hale geldiğini söyledi.

Güler, kent genelinde içme suyu ve kanalizasyon hatlarında onarım ve yenileme çalışmaları yürütüldüğünü, tarımda desteklenen üretici sayısının her geçen gün arttığını, bu kapsamda geçen günlerde 659 çiftçiye 38 tonun üzerinde yem bitkisi tohumu dağıtıldığını anlattı.

Sulama projeleriyle 15 bin metrelik kanal, 3 havuz, 30 kaptaj, vantuz ve bentten oluşan yapının tamamlandığı bilgisini veren Güler, "Ayrıca güneş paneli destekli sulama sistemleriyle yenilenebilir enerji de tarım sahalarına entegre edilmektedir. Halihazırda tarımsal verimliliği artırmak ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak amacıyla Yüksekova'da kapsamlı bir proje başlatılmıştır. 10 köy ve mahallenin yararlanacağı modern sulama sistemleri sayesinde çiftçilerimiz daha yüksek verim elde ederken su tasarrufu da sağlanacaktır. Esas önemli husus ise bu proje kapsamında 1300 kişinin istihdam edilecek olmasıdır." diye konuştu.

"Hakkari'nin spor alanındaki başarıları hepimizi gururlandırmaktadır"

Yüksekova'da inşa edilen Organize Sanayi Bölgesi'nin yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayacağını ve kentin ekonomisine büyük canlılık getireceğini söyleyen Güler, şunları kaydetti:

"Sadece birkaç alandaki sayıyı ifade eden bu rakamlar bile bölgedeki kalkınmanın ve istihdamdaki artışın ne denli etkin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede kadınlarımız da arıcılık, organik sebze ve meyve yetiştiriciliği ile Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı IPARD kapsamında kalkınma kooperatiflerinde aktif rol alarak tarlada, serada ve paketleme tesislerinde üretiyor, kazanıyor ve ev ekonomisine katkı sunuyorlar. Hayvancılık alanında da Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yürütülen 'Kırsalda Bereket' projesi kapsamında 101 yetiştirici büyükbaş hayvan desteği almıştır."

Güler, kentte eğitim yatırımlarına da hız verildiğini bildirerek, şöyle devam etti:

"Son dönemde şehrimize 4 anaokulu, 2 ilk ve ortaokul, lise, 2 öğretmen konutu, halk eğitimi merkezi ve spor salonu kazandırılmıştır. Şu anda da 9 eğitim binası ile 1 spor salonunun yapımı sürmektedir. Tüm bunların yanında Hakkari'nin spor alanındaki başarıları hepimizi gururlandırmaktadır. Türkiye Judo Şampiyonası'ndan Kros Ligi'ne, rafting ve kayak şampiyonalarına kadar Hakkarili gençlerimiz pek çok turnuvadan madalyalarla dönmüş, Türkiye dereceleri elde etmiştir. Hakkari'miz çok sayıda spor organizasyonuna ev sahipliği yaparak bu alandaki marka değerini her geçen gün artırmaktadır."

"Bu güzide toprakların hakkı barıştır, refahtır, üretimdir ve kardeşliktir"

Turizm alanında ise Mencel Gölü'nde rafting, Şivekür ve Mehed Dağlarında tırmanış ve kayak etkinlikleri düzenlendiğini anlatan Güler, bu ayın sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde düzenlenecek "Bir Anadolu Şenliği" etkinliklerinin ilk durağının Hakkari olacağını anımsattı.

Bu gelişmelerle kentte sosyal yaşamın her geçen gün canlandığını, refahın ve üretimin arttığını gördüklerini dile getiren Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu gelişmelerin temelinde yatan en önemli unsur şudur, güvenlik. Bu topraklarda artık bayındırlık faaliyetleri rahatça yapılabiliyorsa, gençlerimiz gönül rahatlığıyla sportif faaliyetlere katılabiliyorsa, kadınlarımız üretim sürecinin bir parçası oluyorsa, bunlar hep kahraman Mehmetçiklerimiz ve güvenlik kuvvetlerimizin yüksek gayretleri ve sizlerin dirayetiyle tesis edilen huzur ortamı sayesindedir. Ortaya çıkan Terörsüz Türkiye süreci de bu yoldaki kararlılığımızı ve oluşan bu güven ortamını sürekli kılmanın yeni ve güçlü bir başlangıcıdır."

Amaçlarının "Terörsüz Türkiye" vizyonunun sağladığı bu ortamı, elde edilecek somut neticelerle daha fazla yatırım ve üretim ile daha güçlü bir gelecek için değerlendirmek olduğunu belirten Güler, "Bu noktada siz kıymetli kanaat önderlerimize, meslek odalarımızın değerli temsilcilerine, muhtarlarımıza ve sivil toplumun her kademesindeki üyelerine büyük sorumluluklar düşüyor. Toplumun içinden gelen, çeşitli statü ve rollerden grupları temsil eden kişiler olarak hem halkın sesi hem de öncüsü olan sizler bu yeni kardeşlik sürecinin taşıyıcıları olacaksınız. Zira bu güzide toprakların hakkı barıştır, refahtır, üretimdir ve kardeşliktir. Sizlerin katkısı ve desteğiyle bu süreci daha da güçlendirecek Hakkari'mizi Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızlarından biri haline getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Programa Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, belde belediye başkanları, şehit ve gazi dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar ve iş insanları katıldı.