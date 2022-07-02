Milli güdümlü mermi Atmaca ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle test edildi Milli Savunma Bakanlığı, milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe yapılan test atışının başarıyla yerine getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe yapılan test atışının başarıyla yerine getirildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe ateşlendiği belirtildi. Bugün Karadeniz'de gerçekleştirilen test atışının başarıyla icra edildiğinin bildirildiği paylaşımda, atışa ilişkin görüntüye de yer verildi. AA / Orhan Onur Gemici - Güncel Milli Savunma Bakanlığı Güncel Haberler

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