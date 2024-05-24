Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Dijital Okuryazarlık ve Yapay Zeka Gelişimi İçin Önemli Değişiklikler Yaptık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımızın hem dijital okuryazarlık anlamında hem dijital becerilerinin gelişmesi anlamında hem de yapay zeka uygulamalarının eğitim öğretim süreçlerine uygulanabilmesi açısından çok önemli değişiklikler yaptık." dedi.

Tekin, Pendik'te Teknopark İstanbul'da düzenlenen "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Uluslararası Forumu"nda yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin teknolojik, güncel ve toplumsal gelişmelere ayak uyduracak bir müfredat olarak hazırlandığını söyledi.

Bu yeni müfredatın çok yüzeysel ve çok ideolojik eleştirilerle karşı karşıya kaldığını belirten Tekin, "Bunlara aldırmadan, bu tür eleştirilere çok fazla prim vermeden yolumuza devam etmemiz lazım ki 1987'de Turgut Özal'ın, 1970'li yıllarda Erbakan Hocanın ve 1940'lı yıllarda Nuri Demirağ'ın hayali hayata geçebilsin. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde, aslında burada konuştuğumuz, konuşacağımız şeylerin birçoğu var. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) raporlarında en çok eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi, çocuklarımızın dijital becerilerinin gelişmesi. Biz ' Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımızın hem dijital okuryazarlık anlamında hem dijital becerilerinin gelişmesi anlamında hem de yapay zeka uygulamalarının eğitim öğretim süreçlerine uygulanabilmesi açısından çok önemli değişiklikler yaptık." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İnsan Hakları Komitesinin 2023 yılında hazırladığı bir raporda 4 ilkeli bir çerçeve planı oluşturulduğunu belirten Tekin, bu çerçeve planlarından bir tanesinin eğitimde dijitalleşmenin kontrol edilmesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler şu hususta dikkati çekiyor. Yapay zeka ve eğitimdeki dijitalleşme uygulamaları insan haklarına ilişkin temel hak ve hürriyetlerin, insan haklarının, insanlara ilişkin temel değerlerin ötekileştirildiği, yok edildiği bir sonucu beraberinde getirebilir. Biz de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle diyoruz ki; teknolojik gelişmelere ve güncel gelişmelere ayak uyduracağız ama insan olduğumuzu asla unutmayacağız, insani değerlere sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bütün bu adımları atarken insani reflekslerimizi asla ikinci planı atmadan bu işleri yapacağız. Bu çalıştay devamında imzalayacağımız protokolle inşallah bu çabalarımızın devamı gelecek. Çocuklarımızın, torunlarımızın gururla 'iyi ki başlatmışlar, iyi ki böyle bir sürece öncülük etmişler' diyeceği bir sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyorum."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve çok sayıda eğitmenin de katıldığı forumda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Teknopark İstanbul arasında eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimciler ve girişimci adaylarına yönelik Educube Eğitim Teknolojileri Girişimlerini Hızlandırma Programı İş Birliği Protokolü imzalandı.

Hem öğrencilere hem öğretmenlere yapay zeka eğitimleri veriliyor

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son birkaç yıldır öğrencilerin yapay zekaya hakimiyeti ve yapay zeka okuryazarlığı konusunda müfredatlar geliştirdiklerini söyledi.

Yapay zeka içeren seçmeli dersler çıkarttıklarını ve içerikler ürettiklerini belirten Canlı, "Aynı zamanda hem bu dersleri verecek hem de öğretirken yapay zekayı kullanacak öğretmenlerimiz için de yapay zeka okuryazarlığını iyileştirmek için pek çok çalışma yaptık. Onlara rehberler, kılavuzlar, kitaplar hazırladık. Eğitici eğitimleriyle şu anda Türkiye'de her hafta düzenli yapay zeka eğitimlerini öğretmenlerimize veriyoruz ve onları yapay zeka araçlarıyla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.