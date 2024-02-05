Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sri Lanka Milli Gün Resepsiyonu"na katıldı.

Tekin, Ankara'da bir otelde Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 76'ncı yılının kutlandığı "Sri Lanka Milli Gün Resepsiyonu"na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Tekin, yakınlarına da başsağlığı temennisinde bulundu.

Tekin, Sri Lanka ile Türkiye arasında coğrafi olarak uzun bir mesafe olmasına rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman dostane ve karşılıklı iki niyete dayalı olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Sri Lanka arasındaki dostluğa dikkati çeken Tekin, bu dostluğun en önemli örneklerinden birinin 1890 yılı eylül ayında Japonya'ya giderken Kolombo Limanı'nda demirleyen Ertuğrul Fırkateyni'nin limanda misafir edildiği süre boyunca yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret etmesi olduğunu söyledi.

Tekin, "Kökeni Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan Sri Lanka'yla ilişkilerimiz bugüne kadar ikili ve çok taraflı düzeyde işbirliği ve dayanışma temelinde sağlam adımlarla ilerlemektedir. Sri Lanka'da 2005'te yaşanan tsunami felaketi ve geçtiğimiz yıl Türkiye'de yaşadığımız depremler sonrasındaki karşılıklı dayanışmamız, dostluğumuzun gelecek nesiller tarafından çok uzun yıllar boyunca hatırlanacak önemli kanıtları olmuştur." dedi.

"Türkiye, Sri Lanka'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri"

Geride kalan yılın Türkiye için özel önem taşıdığına dikkati çeken Tekin, "2023 yılı, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 75. yıl dönümüne ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne tekabül etmekteydi. Türkiye Cumhuriyeti, 1948 yılında o dönemki adıyla Seylan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştur." şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, 2016'da Türkiye'de düzenlenen Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda iki ülke arasında ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkarılması yönünde karar alındığını hatırlatarak, "Türkiye ve Sri Lanka olarak bu yöndeki çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz." diye konuştu.

Türkiye ile Sri Lanka arasında 11 Aralık 2023'te yürürlüğe giren Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın önemli bir adım olduğuna vurgu yapan Tekin, şunları kaydetti:

"Asyalı ortaklarımızla ticaret ve yatırım, altyapı ve teknoloji, savunma sanayi ve kültür başta olmak üzere, tüm alanlarda işbirliğimizi yeni bir boyuta taşımak amacıyla başlattığımız 'Yeniden Asya' girişimimiz kapsamında ilişkilerimizi geliştirmek istediğimizin altını çizmek isterim. Bu bağlamda önemli potansiyele sahip olan Sri Lanka ile ilişkilerimizin geliştirilmesi, Yeniden Asya girişimimize de ayrı bir güç katacaktır."

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake karşılıklı olarak hediye takdimlerinde bulundu.