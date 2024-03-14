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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlerle İftar Programında Buluştu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te görev yapan öğretmenler ve okul yöneticileriyle iftar programında bir araya geldi. Bakan Tekin, öğretmenlerin ders saatlerinin yetersiz olduğunu ve müfredatın seyreltilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor." dedi.

Gaziantep'te görev yapan öğretmenler ve okul yöneticileriyle, restoranda düzenlenen iftar programında bir araya gelen Bakan Tekin, kentin her alanda hızla gelişmekte olduğunu söyledi.

Öğretmenlerle sohbet etmeyi çok sevdiğini belirten Tekin, istişarenin eğitimin en önemli parçalarından biri olduğunu ifade etti.

Her ay "öğretmenler odası" toplantısı yaptıklarını anlatan Tekin, nisan ayında Gaziantep'de söz konusu toplantıyı yapacaklarını ve tüm öğretmenlerin davetli olduğunu dile getirdi.

Bakan Tekin, hazirandan beri yaptıkları işlerin tamamının odağında öğretmenlerin mesleki haysiyeti, itibarı ve onurlarını koruyacak tedbirlerin olduğunu aktardı.

Son günlerde müfredatla ilgili bazı tartışmaların yaşandığını hatırlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Şimdi derslerde kazanım sayımız fazla. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretmenlerimiz. Hal böyle olunca öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor. Toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor. Yani çocuk başarısız oluyor. Çünkü yaşının pedagojik gerekliliğinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk başarısız... Çocuk başarısız olduğu için otomatikman öğretmen de başarısız. O yüzden biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklenmeyelim, alabilecekleri şeyi verelim hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gereken şeyleri en iyi koşullarda anlatabileceği zaman aralarını kendilerine tanımış olalım. Dolayısıyla müfredat çalışmalarındaki seyreltmeyle ilgili hususun önemli gerekçelerinden bir tanesi de bu."

Programa, Vali Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda öğretmen katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep Eğitim Güncel Haberler

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