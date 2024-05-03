Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin CHP'li milletvekillerinin yürüyüşünü değerlendirdi

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'li milletvekillerinin atanamayan öğretmenler, yeni müfredat ve eğitimin diğer sorunlarına tepki göstermek için bakanlığa yaptıkları yürüyüşü değerlendirirken, "Geleceklerini bilseydik belki Diyarbakır programımızı başka bir güne ertelerdik. Ama şimdi medyadan öğrendim böyle bir şeyi. Kendilerine ev sahipliği yapamadığımız için kusura bakmasınlar. Eğer ellerinde hazır kamuoyuna popülist mesaj vermek yerine, ellerinde programlarla ilgili hazır raporlar varsa onları teslim almak için arkadaşlara gerekli uyarıları yaptık" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekilleri ve milletvekilleri, atanamayan öğretmenler, yeni müfredat ve eğitimin diğer sorunlarına tepki göstermek için TBMM'den Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı yürüyüşle ilgili açıklamada bulundu. Tekin, CHP'li milletvekillerinin MEB'e yaptığı yürüyüşü bugün basından öğrendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Katkı veren herkesin katkılarına açığız. Sayın vekillerimize biz orada çay ikram etmek istedik, kendilerine böyle bir ikramımız olsun istedik. Keşke biz de orada olsaydık karşılıklı bir şekilde protesto olarak değil, karşılıklı görüş alışverişiyle gelip sizi dinlemek istiyoruz, sorularımız var, sorularımıza cevap verir misiniz diye randevu usulüyle olsaydı daha medeni daha hukuk devleti kriterlerine uygun olurdu. Daha uygun bir zamanda onları bekliyoruz. Geleceklerini bilseydik belki Diyarbakır programımızı başka bir güne ertelerdik. Ama şimdi medyadan öğrendim böyle bir şeyi. Kendilerine ev sahipliği yapamadığımız için kusura bakmasınlar. Eğer ellerinde hazır kamuoyuna popülist mesaj vermek yerine, ellerinde programlarla ilgili hazır raporlar varsa onları teslim almak için arkadaşlara gerekli uyarıları yaptık. Onlar da bırakırlarsa mutlu olurum. Ama sadece popülist mesajlar verip, protesto ediyoruz dili hiç hoş olmaz. Raporları varsa raporlarını versinler, değerlendirelim. Yoksa kendi tabanlarına vermek istedikleri siyasi mesajları verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

YENİ EĞİTİM MÜFREDATINA 45 BİN AYRI GÖRÜŞ BİLDİRİLDİ

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredatla ilgili de konuşan Tekin, şöyle devam etti:

"Yeni öğretmen atamalarında kuşkusuz burada ihtiyaç duyulan branşlarla ilgili olarak atama süreci devam edecek. İnşallah bu tedbirlerle beraber eğitim ve öğretimin niteliğiyle ilgili de yeni projeler hayata geçirilmiş olur. Bakanlığımız gündeminde olan önemli konulardan bir tanesi de eğitim ve öğretim programlarında yeni müfredatta yapmayı planladığımız değişiklik. Türkiye'de eğitim ve öğretimle ilgili kamuoyunun bu kadar canlı olmasından ötürü Milli Eğitim Bakanı olarak çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Müfredat değişikliklerimiz toplumun her kesiminde ilgili ve alaka gördü. Bu anlamda bize eğitim ve öğretim sürecinde ilgi gösteren herkese huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bu katkı ve öneriler bakanlığımızca değerlendirilecek. Sadece bir rakam vermek istiyorum, bugün itibarıyla bir hafta oldu, bu bir hafta eğitim ve öğretim müfredatımız 1 milyon 372 bin defa indirilmiş. Bu çok devasa bir rakam. Aynı şekilde an itibarıyla 45 bin 636 tane de bunların bir kısmı ayrıntılı rapor, bir kısmı kısa düşünce, görüş ve öneri olmak üzere 45 bin ayrı görüş bildirilmiş. Görüş bildiren, kanaat ifade eden kişilere teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu katkılara, yapıcı sürece açığız."