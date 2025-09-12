Milli Eğitim Bakanı Tekin, Büyükada'da ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ülkelerin eğitim öğretim istatistikleriyle ilgili OECD, UNDP gibi yapılar rapor hazırlıyor. 2002'den önce Türkiye ile ilgili raporlardan biz utanıyorduk ama şimdi OECD'nin raporlarında Türkiye dünyada son 22 yılda eğitim devrimi yapmış bir ülke olarak tanımlanıyor." dedi.

Bakan Tekin, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere vapurla Büyükada'ya gitti. Vapur yolculuğu sırasında vatandaşlara simit ikramında bulunan Tekin, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çekildi.

Tekin'in Büyükada'daki ilk durağı AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı oldu.

Bakan Tekin, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarından önce Türkiye'de öğrencilerin 70-80 kişilik sınıflarda eğitim aldığını, kendi gençliklerinde de kalabalık, fiziki şartları kötü, teknolojiden yoksun okullarda okuduklarını söyledi.

Tekin, 2002'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde derslik başına düşen öğrenci sayılarının ciddi anlamda düştüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunları uluslararası göstergeler söylüyor. Ülkelerin eğitim öğretim istatistikleriyle ilgili OECD, UNDP gibi yapılar rapor hazırlıyor. 2002'den önce Türkiye ile ilgili raporlardan biz utanıyorduk ama şimdi OECD'nin raporlarında Türkiye dünyada son 22 yılda eğitim devrimi yapmış bir ülke olarak tanımlanıyor. Derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bunların hepsini bir tarafa bırakalım çok somut biçimde söyleyeyim. Şu an Türkiye'de AK Parti iktidarında, Cumhuriyetin ilanından 2002'ye kadar yapılan derslik sayısından daha fazla derslik yapmışız. Türkiye'de toplam 350-360 bin civarında derslik vardı. Şu an Türkiye'de 750 bin derslik var. Yani o zaman 350 bin dersliğimiz vardı, onun iki katını yapmış durumdayız. 500 bin civarında öğretmenimiz vardı, şu an 1 milyon 100 bin öğretmenimiz var."

Türkiye'nin her yerinde okul inşaatlarının birinci kalitede olduğunu ifade eden Tekin, her okulun internet altyapısı ve akıllı tahtaları olduğunu belirtti.

Tekin, "Uluslararası toplantılarda 6 Şubat depremleriyle ilgili konuşurken ben diyorum ki '6 Şubat'ta felaketi yaşayan 11 ilimizde o gün kaç tane dersliğimiz, okulumuz varsa bugün o günkü sayıyı yıkılan okullarımız açısından yakaladık.' Yani hem yıkılanları tamamladık hem de o tarihtekinden yüzde 10 daha fazla derslik yaptık. Bunu uluslararası ortamda da söylediğimde herkes şaşırıyor. 'Bunların hepsi devlet bütçesiyle mi yapılıyor?' deniyor. Evet, biz böyle bir devletiz, biz böyle bir ülkeyiz." diye konuştu.

AK Parti iktidara gelmeden önce insanlar arasında "başörtülü, imam hatip mezunu, Kürt, Türk" diye ayrım yapıldığını dile getiren Tekin, bazı insanların ötekileştirildiğini söyledi.

Tekin, bazı kişilerin ellerinden de temel hak ve özgürlüklerinin alındığını, 2002'den itibaren sürekli bunun mücadelesini yaptıklarını, hakları alınanlarının haklarını iade ettiklerini dile getirdi.

"Türkiye'de bambaşka bir düzeyde siyaset yapıyoruz"

Tekin, bu günlerde Türkiye'nin gündemin "Terörsüz Türkiye" olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili konuşulduğu zaman rahatsız olduğumuz, utandığımız günleri geride bıraktık. Türkiye'de bu anlamda bambaşka bir düzeyde siyaset yapıyoruz. Bugün Türkiye'yi konuşuyoruz çünkü biz o gün insanların demokratik haklarının kullanmasının engellendiği bir Türkiye'den bugün herkesin demokrasi, insan hakları ve özgürlükler açısından müreffeh bir ülkede yaşadığı bir Türkiye'ye geldik. Bugün artık 'Terörsüz Türkiye'yi rahatlıkla konuşabilecek duruma geldik. Bu ülkenin kalkınmasına hep birlikte destek olacağız, bunu siyasi parti ayrımı gözetmeksizin herkesten bekliyoruz. Türkiye, gerçekten bu problemi aştığı zaman bambaşka bir alana geçmiş olacak."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de İstanbul'da 150'ye yakın yeni okul binası yapıldığını belirterek, "İstanbul'umuz, geçmiş dönemdeki tüm depreme dayanıksız yapılardan arındırılmıştı. Yeni yapılarla birlikte eğitimin fiziki koşulları güçlendirilmekte. Yeni eğitim modelimizin de gençlerimizin daha sağlıklı ve nitelikli yetişmesi adına ülkemize önemli katkısı olacaktır." dedi.

Esnaf ve okul ziyaretleri

Bakan Tekin, açıklamanın ardından esnafı ziyaret ederek, ikram ettikleri ürünleri tattı.

Buradan Şehit Murat Yüksel İlkokulu'na geçen Tekin, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Öğrencilerle sohbet eden Tekin, her birine çeşitli malzemelerin olduğu okul çantası hediye etti.

Bakan Tekin daha sonra öğretmenler odasına geçerek, öğretmenlerle de sohbet etti.

Mimoza Anaokulu'nu da ziyaret eden Tekin, okul bahçesinde öğrencilerle boyama kitaplarındaki resimleri boyadı, bahçeye fidan dikti.

Çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektiren Tekin, ardından emekli öğretmen Hüseyin Üstün'ü evinde ziyaret ederek, Büyükada'dan ayrıldı.