Üye Girişi
Haberler
Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Piyasaları sarsan sahte dolar iddiası için harekete geçildi

 Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti

 Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı
Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler

"Cami yaptım imam vermediler, karakol yaptım ortada polis yok"

Milli Amigo Birol Ertan, Hatırlanmayı Umuyor

Milli Amigo Birol Ertan, Hatırlanmayı Umuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolun yanı sıra diğer spor branşlarındaki milli maçlara destek veren 86 yaşındaki Birol Ertan, İstanbul sokaklarında kırmızı beyaz eşofmanıyla dolaşarak geçmişteki günleri hatırlatmayı amaçlıyor. 2011 yılında amigoluğu bırakan Ertan, hala manevi ilgi bekliyor.

Futbolun yanı sıra tüm branşlardaki milli müsabakalarda taraftarı coşturan ve 13 yıl önce tribünlere veda eden "Milli Amigo" lakaplı Birol Ertan, sırtında adı yazılı kırmızı beyaz eşofmanıyla İstanbul sokaklarında gezintiye çıkarak hatırlanmayı ümit ediyor.

"Milli Amigo" olarak hafızalara kazınan 86 yaşındaki Birol Ertan, gençlik yıllarında İstanbul İtfaiyesi'nde çalışırken voleybol takımına girdi.

Ertan'ın amigoluk serüveni, takımı desteklemek için maçlarına gelen bando ekibinin önünde elinde Türk bayrağıyla tezahürat yapmasıyla başladı.

Sık sık milli maçlara giderek taraftarı coşturan Ertan, bir süre sonra itfaiyecilikten malulen emekliye ayrılınca 1970'te işçi olarak İsviçre'ye gitti.

Milli takıma desteğini burada da sürdüren Ertan, hayat şartlarını zorlayarak diğer ülkelerdeki karşılaşmaları da kaçırmadı.

Yaklaşık 6 yıl sonra Türkiye'ye dönen Ertan, futboldan basketbola, voleyboldan güreşe kadar birçok milli maçta üzerinde kırmızı eşofmanı ve tezahüratlarıyla adından söz ettirdi. Ertan, 2011'de düzenlediği basın toplantısıyla 42 yıldır sürdürdüğü amigoluğu bıraktığını açıkladı.

Şimdilerde sırtında adının yazılı olduğu kırmızı beyaz eşofmanı, başında şapkasıyla İstanbul sokaklarında gezen Ertan, yaşıtlarından kendisini hatırlayanları görünce mutlu oluyor, tanımayanlara ise sitem ediyor.

Sarıyer Ayazağa'daki evinin kapılarını AA ekibine açan Ertan, hakkında çıkan bütün haberlerin gazete kupürlerini, mektuplarını, Fatih Terim, Naim Süleymanoğlu ve Mahmut Demir gibi dünyaca ünlü sporcuları başının üstünde taşıdığı fotoğraflarını, plaketlerini, pasaportlarını ve halen arada üflediği düdüğü gibi yüzlerce eşyasını gözünün önünden ayırmıyor.

Çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini anlatırken duygulanan Ertan, hatırlanmayı umut ediyor.

"Vatanımı, bayrağımı çok sevdim"

Ertan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takımın peşinde tam 50 ülke gezdiğini belirterek, "Amigoluk yaparken statta küfür ettirmedim. Tribünlerde çok dikkat ettim, ben kavga etsem bütün tribün karışır. Milletime örnek olmam lazım dedim." ifadelerini kullandı.

İsviçre'den kesin dönüşü için "Bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatanım demiş. Vatanımı, bayrağımı çok sevdim." şeklinde açıklayan Ertan, 2011'de amigoluğu bırakma hikayesini de şöyle anlattı:

"Bıraktım dedim ama yeri gelirse yine çıkarım. Çok üzüldüm. Ben futbolcu değilim, bu futbolcunun jübilesine benzemiyor. Televizyonlara bakıyorum, amigo Birol'un yokluğu belli oluyor. Tribündeki tezahüratlara bakıyorum, yapamıyorlar. Yerimi dolduramadılar. Milli maça gitmek isterim, 'Şu maçta olacaksın.' deseler, ayağım kesilse yine yaparım. Türk bayrağı için, 85 milyon için Türkiye için yaparım. O seyirciyle Türkiye diye bağırmak dünyaya bedel."

Tanıyanlar olur diye formasıyla geziyor

Her yıl eşofmanının arkasındaki rakamı güncellemek için yeni forma yaptıran Ertan, sokaklarda formasıyla gezmesinin amacını "Eski tanıyanlar olur belki, bir moral versinler diye." olarak ifade etti.

Eski fotoğraflarının hikayelerini tek tek anlatan Ertan, yeniden maçlara gidebilmek için federasyondan davet beklediğini söyledi.

Birol Ertan, hiç evlilik yapmadığını, buna fırsat bulamadığını anlatarak, tek arzusunun manevi ilgi görmek olduğunu, kimseden maddi bir beklentisinin bulunmadığını vurguladı.

Hiçbir takımın taraftarı olmadığını, sadece Milli takımı tuttuğunu dile getiren Ertan, kendisinin diğer eski amigolarla karıştırılmasından rahatsızlık duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
img

Dünyanın en iyi 10 çorbası listesinde Türkiye de var
img

İntihar eden kadının acı sonu
img

Van'a "Kürdistan" dedi, özerklik istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı! Suriye Milli Ordusu kimdir? DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Gültekin Uysal kimdir? Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Masterchef 28 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.