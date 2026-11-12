Miliband COP31'de fosil yakıt bağımlılığını ulusal güvenlik meselesi saydı

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İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, fosil yakıtlara bağımlılığın jeopolitik çatışmaların yol açtığı ekonomik etkiler nedeniyle ulusal güvenliği zayıflattığını belirterek, temiz enerjiye geçişin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Miliband, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamındaki "Temiz Enerjiye Geçiş ve Elektrifikasyon Zirvesi"nde konuştu.

Bakan Miliband, dünyada İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar çok çatışma yaşandığını, iklim krizinin birçok ülkeyi etkilediğini ve gıda ile yakıt fiyatlarında hayat pahalılığı krizinin sürdüğünü belirtti.

Tüm ülkelerin bu gelişmelerden ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Miliband, "Bütün ülkeler için soru şu: Bu çağdan ders çıkaracak mıyız, yoksa başımızı kuma mı gömeceğiz? Ders çıkarmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İran savaşı ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin fosil yakıtlara bağımlılığın yol açtığı riskleri ortaya koyduğunu kaydeden Miliband, "Fosil yakıtlara bağımlı olduğunuz sürece güvenlik olamaz çünkü jeopolitik çatışmalardan kaynaklanan ve kontrol edemediğiniz fosil yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara maruz kalırsınız." dedi.

İngiltere'de 1970'lerden bu yana yaşanan ekonomik durgunlukların yarısının fosil yakıt krizlerinden kaynaklandığına dikkati çeken Miliband, bu durumdan halkın ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Dünyanın en büyük fosil yakıt üreticisi ABD'nin bile bu krizlerden etkilenmekten kaçınamadığına işaret eden Miliband, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran savaşının seçmenler üzerinde gerçek etkileri olduğunu söylediğini hatırlattı.

Dünya nüfusunun yüzde 75'ini oluşturan fosil yakıt ithalatçısı ülkelerde durumun daha da ciddi olduğunu vurgulayan Miliband, "Birinci ders şu: Fosil yakıtlara bağımlılığın bize güvenlik sağlayabileceğine inanmayın çünkü gerçekler bunun aksini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin COP31 dönem başkanlığına övgü

Geçmişten farklı olarak, fosil yakıtlara temiz enerjiye dayalı elektrifikasyonun alternatif oluşturduğunu belirten Miliband, Türkiye'nin bu konuyu COP31'in merkezine yerleştirmesini takdir ettiğini dile getirdi.

Miliband, "Bu fikri COP31'in merkezine yerleştirme konusundaki vizyonu nedeniyle Türkiye'nin dönem başkanlığını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.

Bunun, son 20 yılda temiz enerji fiyatlarında yaşanan olağanüstü dönüşüm sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Miliband, kamu ve özel sektörün ortak çalışmalarıyla temiz enerji maliyetlerinin hızla düştüğünü belirtti.

İngiltere'nin bu alanda örnek olmaya kararlı olduğunu ifade eden Miliband, 2030'a kadar temiz elektrik üretimine geçmeyi, yeni benzinli ve dizel otomobilleri aşamalı olarak devreden çıkarmayı ve "Sıcak Evler Planı" kapsamında ısınmada elektrifikasyonu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Diğer ülkelerin de elektrifikasyona yatırım yapmasının İngiltere'nin çıkarına olduğunu belirten Miliband, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle, Özel Altyapı Geliştirme Grubu (PIDG) aracılığıyla gelecek dört yıl içinde 200 milyon sterlinlik yatırım yapacağımızı duyuruyoruz. Bu yatırımın, Afrika ve Asya'daki gelişmekte olan ekonomilerde iklim değişikliğine dayanıklı altyapıyı desteklemek amacıyla yılda tahmini 1 milyar dolarlık özel sektör sermayesinin harekete geçirilmesine yardımcı olması bekleniyor."

"Bu bir ulusal güvenlik meselesidir"

Bakan Miliband, iklim krizinin de ulusal güvenlik açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir dışişleri bakanı olarak çok basit bir şey söylemek istiyorum: Bu bir ulusal güvenlik meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dışişleri bakanlarının ve başbakanların iklim değişikliğini ulusal güvenlik meselesi olarak görmesinin zamanının geldiğini belirten Miliband, "Çünkü ister gıda güvenliği, ister altyapı güvenliği, ister nüfusun yerinden edilmesi olsun, bunların ulusal güvenlik açısından çok ciddi sonuçları var." ifadelerini kullandı.

İngiliz Bakan Miliband, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığın artırılmasının, İngiltere'nin gelecek yıl üstleneceği G20 dönem başkanlığının da önemli bir parçası olacağını bildirdi.

COP31'de farklı ülkelerden temsilcilerin bir araya gelmesinden ilham aldığını belirten Miliband, bunun ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda birlikte çalışmasını ifade eden çok taraflılığın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Miliband, ülkelerin doğru dersleri çıkarmak ve elektrifikasyonun gelecek olduğunu anlamak konusunda vatandaşlarına karşı sorumluluk taşıdığını belirterek, "Temiz enerjiye dayalı elektrifikasyon çağını olgunluk aşamasına taşımalıyız." dedi.

Kaynak: AA