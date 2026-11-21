İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Avrupa Birliği'nden (AB) İngiltere'ye gelen üniversite öğrencilerinin İngiliz öğrencilerle aynı eğitim ücretini ödemesiyle ilgili düzenleme 6 ay içinde yetişmese dahi AB ile dün yapılan anlaşmaların yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Miliband, dün yapılan İngiltere-AB Zirvesi'ne ilişkin BBC'ye yaptığı özel açıklamada, Brexit'ten bu yana dünyanın çok fazla değiştiğini söyledi.

Brexit'e karşı çıktığını ancak 2016'daki referandum sonuçlarına saygı duyduğunu anlatan Miliband, "Dünya 2016'dan bu yana çok değişirken biz olduğumuz yerde duramayız. Bir dışişleri bakanı olarak beni her gün meşgul eden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan Avrupa kıtasında bir savaş var. Dünyanın AB, ABD ve Çin bloklarına ayrıldığı bir dönemden geçiyoruz." dedi.

İngiltere'nin savunduğu değerlerin daha önce olmadığı kadar saldırı altında olduğuna işaret eden Miliband, İngiltere'nin yeniden AB'ye dönüşüyle ilgili, "Tüm seçenekleri masaya yatırmalıyız. Bu tartışmaya açık fikirlilikle giriyoruz. İnsanların önüne bu durumun maliyetlerini ve avantajlarını koymalıyız. Burada hem kar hem zarar var. Tüm seçenekler masada." diye konuştu.

Miliband, Avrupa'nın da değiştiğini ve bunun İngiltere için ne anlama geldiğini değerlendirmek zorunda olduklarını dile getirerek, "Ancak bu parlamento döneminde değil. Parlamento'nun kırmızı çizgilerine saygı duyuyoruz. Burada patron İngiliz halkıdır, bu yüzden onların ne düşündüğünü görmek için etkileşime geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsanların AB ile ilgili fikirlerinin değiştiğini de söyleyen Miliband, İngiltere'nin büyük değişimlere ihtiyaç duyduğunu ve bunların gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim ücretleri 6 ay içinde düzenlenmese de anlaşmalar geçerliliğini koruyacak

Miliband, dünkü anlaşmanın iptaline yol açma potansiyeli bulunan AB vatandaşlarının İngiliz üniversitelerinde yerli öğrencilerle aynı ücrete tabi tutulması tartışmalarına da değindi.

AB'den gelenlerin bugünkü üniversite ücretlerinin yaklaşık 4 katı daha az eğitim ücreti ödemesini sağlayacak düzenlemenin 6 ay içinde yapılması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Miliband, düzenleme 6 ay içinde yetişmese de dünkü anlaşmaların yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Miliband, tüm anlaşmaların birbirinden bağımsız olduğuna da dikkati çekerek, "Bu uygulamaların ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin tarihler 2028'de belirlenecek. Parlamento'ya bununla ilgili bir yasa tasarısı sunuyoruz." görüşünü paylaştı.

İngiltere'de Brexit'ten sonra AB vatandaşı öğrencilerin yüksek eğitim ücreti, yabancı öğrencilerle aynı seviyeye yükseltilmişti.

Dünkü İngiltere-AB Zirvesi öncesi Londra, Brüksel'e ücretlerde büyük bir indirim yapma ya da yerli öğrenci seviyesine çekme yönünde hazırladığı bir taslağı iletmişti.

AB, bu ücretin İngiliz öğrenciler için belirlenen seviyeye düşürülmesini talep etmiş, dünkü zirve öncesinde de bu konuda yaşanan pürüz nedeniyle İngiltere ile AB arasında bir anlaşmaya imza atılmayacağı haberlere yansımıştı.

Kaynak: AA