Milas'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 3 tutuklama

MUĞLA'da, husumetli 2 aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili yakalanan 3 kişi, tutuklandı.

MUĞLA'da, husumetli 2 aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavga ile ilgili yakalanan 3 kişi, tutuklandı. Firari olan Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Adem Kahraman'ın (29), yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, 25 Ocak günü saat 10.00 sıralarında, Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Sünnetçikuyu Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile fertleri tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Gelecek Partisi Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Adem Kahraman, ruhsatsız tabancayla Melihşah Yıldız'a (30) ateş etti. Ağabeyinin vurulduğunu gören Ali Osman Yıldız (28) da evden aldığı bıçakla Adem Kahraman'ın babası Hüseyin Kahraman ile kardeşi Berzan Kahraman'a saldırdı.

Gelecek Partisi Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Adem Kahraman'ın güvenlik güçleri tarafından arandığı bildirildi.