MIDVOLGA-2 Tankeri Sinop Açıklarında Saldırıya Uğradı

(ANKARA) - Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıyan MIDVOLGA-2 tankerinin Sinop açıklarında saldırıya uğradığını bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir."