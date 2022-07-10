MHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (2)

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, altılı masaya ilişkin, "Meral Hanım, altılı masaya bir iyilik yapacak, diyorlar. 'Nasıl bir iyilik olacak bu?' dediğimizde, büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak şeklinde de çok ciddi söylemler var." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında MHP'yi sırasıyla DSP, AK Parti, BBP, Türkiye Değişim Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, CHP ve Memleket Partisi heyetleri ziyaret etti.

MHP Genel Merkezi'nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım ve Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe karşıladı.

Karakaya, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Nuri Anbarkaya ve Kadın Kolları MKYK Üyesi Betül Gürlük'ten oluşan AK Parti heyetinin bayramını kutladı.

Ziyarette, Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ettiğine dikkati çeken Karakaya, şöyle konuştu:

"Bu mücadelede şehitler verdik, bedeller ödedik. Bunun bir de ekonomik boyutu oldu. Dünyada, terörle 40 yıldır kesintisiz mücadele eden başka bir ülke yok. Türkiye, terörle mücadeleye bugüne kadar 2 trilyon dolar harcadı. Bu rakamın yarısının yarısını aldığımız zaman 500 milyar dolar ediyor. Bu 500 milyar dolar, Türkiye ekonomisi içerisinde kalmış olsaydı acaba sonuç ne olurdu?"

"Terör, güvenlik meselesi olmanın yanında ekonomi meselesi"

HDP'li milletvekillerinin Meclis kürsüsünde zaman zaman toplumun farklı kesimlerinin sıkıntılarını dile getirdiğini aktaran Karakaya, şunları söyledi:

"Utanmadan, arlanmadan sözüm ona bu şekilde siyaset yapmaya çalışıyorlar. Kimse de demiyor ki 'Açık bir şekilde desteklediğiniz terör örgütüyle mücadelede harcanan para ekonomiye harcansaydı ne olurdu?' Bugün Suriye'de operasyon yapmak kolay iş değil. Her ülke orada ama biz kendi güvenliğimiz için oraya gidince 'Ne işiniz var orada?' diyen bir anlayış var. Dolayısıyla gerçekleri tam olarak ortaya koymak lazım. Yine FETÖ'nün de ülkeye ekonomik bir maliyeti var. Bunun için artık terörün kökü kazınmalı. Son dönemlerde terörle mücadelede elde edilen başarılar, terörü bitirme noktasına getirdi. Bu, güvenlik meselesi olmanın yanında ekonomi meselesi de. Terörün kazınmasına destek vermeyen ya da 'Suriye'de ne işimiz var?' diyenlerin bugün ekonomiyle ilgili bir eleştiri yapmaya hakkı yok."

Karakaya, tüm dünyada ekonomik sorunların yaşandığını belirterek, Türkiye ekonomisinin gelecek dönemde düzeleceği yönünde işaretler verdiğini söyledi.

"Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi"

Karakaya, Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin olaylara bakışının örtüştüğünü ve aynı hedef doğrultusunda ilerlediğini dile getirerek, buna karşın Millet İttifakı'nın bir ufkunun olmayıp, bu ittifakta "yönetim nasıl ele geçirilir ve nasıl paylaşılır" anlayışının hakim olduğunu dile getirdi.

Altılı masa toplantılarına da değinen Karakaya, şöyle devam etti:

"Altılı masanın durumunun ne olacağını bilemiyoruz. Benim sahadan gördüğüm bu yapı içerisindeki CHP'nin HDP ile olan yakınlığı ve iş birliği, İYİ Parti'ye oy verecek kesimi rahatsız etmiş. 'Peki ne olacak?' diyoruz. 'Meral Hanım, altılı masaya bir iyilik yapacak.' diyorlar. 'Nasıl bir iyilik olacak bu?' dediğimizde, büyük bir ihtimalle o yapıdan ayrılacak şeklinde de çok ciddi söylemler var. Bilmiyorum ne olacak? Aday bulamadan herhalde başka şeyler olacak gibi."

"Altılı masanın hiçbir konuda fikri yok"

AK Parti Yalova Milletvekili Akyol da altılı masayı eleştirerek, şunları dile getirdi:

"Sahadayız, vatandaşlarımızın içerisindeyiz. Ekonomik sıkıntılardan dolayı sitemleri oluyor ama biraz oturup konuştuğumuzda yine Sayın Cumhurbaşkanımızın buna çare olacağını düşünüyorlar. Altılı masanın ise tek mottosu Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Hiçbir konuda fikirleri yok. Bizim insanımızın feraseti çok yüksek. Anadolu insanı ariftir. Onun için bunları görüyor. Sıkıntı yok değil, var. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ekonomi kurmaylarımız canla başla çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde olduğu gibi dar gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak formüller hayata geçiriliyor. Bunlar da devam edecektir."

"Rasyonel politikaların tez elden uygulanması lazım"

MHP'yi ziyaret eden CHP heyetinde ise Parti Meclisi Üyeleri Pınar Uzun ve Deniz Demir, Kadın Kolları MYK Üyesi Aliye Ersever ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Dilara Şule Dalbudak yer aldı.

Karakaya, bu ziyarette de Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelenin önemine değinerek, terörün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin de herkes tarafından görülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun ise terörün her türlüsüne karşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünden yana olduklarını vurguladı.

Uygulanan politikalar nedeniyle küresel gelişmeler karşısında Türkiye'nin kırılganlığının arttığını ifade eden Uzun, "İktisadi anlamda rasyonel politikaların tez elden uygulanması lazım. Türkiye'de madalyonun bir yüzünde ne yazık ki üretmeyen, hatta halkın alın terinin tartışmalı yerlere aktarılması söz konusuyken, diğer yüzünde geçim sıkıntısı yaşayan, enflasyon karşısında ezilen insanların sorunları var. Bu çok çok önemli." diye konuştu.

MHP'yi Saadet Partisi, BBP, DSP, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye Değişim Partisi heyetleri de ayrı ayrı ziyaret etti.